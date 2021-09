Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi a festivalului UNTOLD a depașit așteptarile tuturor celor prezenți. Bucuria revederii festivalului dupa doi ani și energia oamenilor au fost nemarginite. Alaturi de prieteni, incarcați cu optimism și incredere, participanții au savurat intregul festival. Fie ca s- au aflat la prima lor experiența…

- E.ON este pe deplin dedicat sustenabilitații și dorim sa jucam un rol de lider in decarbonizarea sectorului energetic romanesc. Pentru a ne atinge propriile obiectivele climatice, reducerea emisiilor este prioritatea noastra principala. Rețelele noastre energetice sunt locul in care se produce tranziția…

- The Artist Awards, cel mai mare show dedicat industriei muzicale din Romania, care incheie cea de-a XVII-a editie a Festivalului International "Elena Teodorini", va avea loc pe 18 si 19 septembrie, in Piata Mihai Viteazul din Craiova. INNA, Carla's Dreams, Irina Rimes sau The Motans sunt doar cateva…

- Patru interpreți, dintre care trei din R. Moldova: Carla’s Dreams, Irina Rimes și The Motans in colaborare cu INNA au lansat astazi piesa „Aici”. Este prima colaborare in acest format. Iar la scurt timp de la lansare piesa a adunat deja mii de vizualizari. So happy to release this collab! “Aici” is…

- Era obișnuit cu rolul de iubit, de prieten, de cantareț, dar nu și cu rolul de tata. Smiley recunoaște ca viața i s-a schimbat mult de cand a devenit parinte. Are alte prioritați acum, pe primul loc le pune intotdeauna pe fiica Josephine și pe Gina Pistol. Gina Pistol a nascut o fetița perfect sanatoasa…

- Carla’s Dreams, unul dintre cei mai populari artiști din Republica Moldova și Romania iși bucura din nou fanii. Artistul a lansat ieri o noua piesa și un videoclip despre iubire, intitulata „N-aud”. Piesa este in colaborare cu EMAA. „Ne-ați lipsit! Prima rindunica de iulie și cu mult drag. V-am cuprins!”…

- Smiley este unul dintre cei patru jurați ai show-ului „SuperStar”. Alaturi de Raluka, Marius Moga și Carla’s Dreams, el va alege tanarul sau tanara care se va transforma dintr-o persoana obișnuita intr-un star muzical.A fost jurat la „Vocea Romaniei”, chiar și la „Romanii au talent”, iar acum a acceptat…

- Tinerii ruși din R. Moldova - vor unirea cu România! Moldovenii - vor unirea cu România! Cine nu vrea unirea? Hoții și corupții care știu ca dupa unire nu vor mai putea fura!