VIDEO Care este stadiul lucrarilor la noul pod de la Vadu Pasii, legatura dintre Muntenia si Moldova Noul pod rutier de la Vadu Pasii, alternativa peste Buzau la podul Maracineni, de pe ruta spre Moldova, va putea fi utilizat mai tarziu decat au crezut initial autoritatile. Marti, 17 noiembrie, au fost ridicate pe pile ultimele elemente ale tablierului metalic, fiind cea mai complicata parte.



Firma de constructii urmeaza sa toarne placa de beton si straturile de asfalt, iar urmatoarele etape ar putea fi gata pana la primavara, dar asta depinde de cat de blanda va fi iarna, de precipitatii si de temperatura, potrivit adevarul.ro.



Lucrarile vor fi executate primavara, iar podul

Sursa articol si foto: business24.ro

