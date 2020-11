FOTO. Primele zăpezi își fac simțită prezența!

Poză recent trimisă de la stația meteo de pe vf. Rețitiş munții Călimani. Strat de zăpadă între 3-15 cm şi vizibilitate redusă. Se pare că am intrat oficial in iarnă. Se anunță ninsoare in continuare în prima parte a zilei, între -3 si -5 grade, atenție la haine, mănuşi, încălțăminte. În rest, bucurați-vă… [citeste mai departe]