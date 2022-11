VIDEO. Carambol pe DN 1, la Băneşti: 7 mașini implicate, trafic restricționat pe sensul către București Un accident in care au fost implicate sapte autoturisme a avut loc, vineri, pe drumul national DN 1, la Banesti, traficul in zona fiind restrictionat pe sensul de mers dinspre Brasov spre Bucuresti, potrivit Agerpres. Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, in eveniment au fost implicate sapte autoturisme in care se aflau […] The post VIDEO. Carambol pe DN 1, la Banesti: 7 mașini implicate, trafic restricționat pe sensul catre București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Accident in lanț pe DN1 langa comuna Banești. Șapte mașini au fost implicate in accident, in care se aflau 13 adulți și un copil. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. Tamponarea in lanț s-a produs pe sensul catre București.

- Sapte autovehicule au fost implicate intr-un carambol, vineri, pe Drumul National 1, intre Ploiesti si Brasov, in localitatea prahoveana Banesti. Accidentul a avut loc pe sensul de mers catre Bucuresti, intr-o zona unde se circula pe doua benzi pe sens. In cele sapte autovehicule implicate se aflau…

