VIDEO Carambol în Buzău, cu un autobuz și patru autoturisme implicate Articolul VIDEO Carambol in Buzau, cu un autobuz și patru autoturisme implicate se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Cinci autovehicule, printre care și un autobuz plin cu calatori, au fost implicate luni intr-un crambol produs pe strazile din municipiul Buzau. Doua persoane au fost ranite și transportate de ambulanțe la Spitalul Județean Buzau. O camera de supraveghere din zona a surprins momentul accidentului. Accidentul rutier s-a produs pe strada Transilvaniei din Buzau. Șoferul […] Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Cinci autovehicule, printre care și un autobuz plin cu calatori, au fost implicate luni, 9 octombrie 2023, intr-un carambol produs pe strazile din municipiul Buzau. Doua persoane au fost ranite și transportate de ambulanțe la Spitalul Județean Buzau.

