O persoana a murit miercuri, dupa ce peste 200 de masini au fost implicate intr-un carambol pe un pod din orasul chinezZhengzhou , in conditii de ceata densa, au anuntat salvatorii si televiziunea de stat CCTV, relateaza Reuters. 25 days till chinese New Year. Zhengxin Yellow River Bridge in ☭#china's Zhengzhou (home of deadly man-made floods in 2021 killing 10k & recent Foxconn "Great Escape"), more than 400 vehicles collided in a row due to reckless drivers, heavy fog & black ice on the road. pic.twitter.com/P9DNZRg1XT— Northrop Gundam ????∀????⚔️☭⃠ (@GundamNorthrop) December 28, 2022 Masini…