VIDEO Carambol cu 16 mașini și o Ambulanță la ieșirea din Brașov spre București In aceasta dimineata, pe sensul de mers catre Bucuresti a avut loc o coliziune in lant (carambol) in care au fost implicate 16 autovehicule-produs intre 15 autoturisme si o ambulanta SAJ – fara pacient. La fata locului s-au deplasat de urgenta mai multe echipane de politie, care gestioneaza situatia creata. In urma impactului intre vehiculele implicate au rezutat doar avarii (tamponari) nefiind vatamata corporal vreo persoana. De vina pentru accidentul in lant nu ar fi fost viteza soferilor, pentru ca circulau regulamentar, ci conditiile meteo nefavorabile. Pe sosea s-a format gheata neagra, extrem… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

