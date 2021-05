VIDEO. Caracatița „bipedă”, senzație pe internet Caracatițele sunt ființe uimitoare, cu o capacitate de adaptare și o inteligența nebanuita. Una dintre aceste ființe a devenit protagonista unei filmuleț viral pe internet, pentru ca a fost surprinsa in timp ce se deplasa „biped”, ca oamenii. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

