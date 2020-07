Stiri pe aceeasi tema

- Europol a confiscat o cantitate record de pesticide, in valoare de 94 milioane de euro. Rețeaua specializata in contrafacerea și comercializarea ilicita de pesticide a fost deconspirata in cadrul unei operațiuni speciale care a avut loc in perioada 13 ianuarie și 25 aprilie și a implicat 32 de țari.

- Schema de contrabanda internaționala de droguri, deconspirata de oamenii legii. Trei barbați, toți originari din raionul Falești, au fost reținuți in flagrant delict iar in urma perchezițiilor in mai multe locații asociate cu activitatea acestora, au fost gasite și sechestrate droguri in valoare de…

- Ofițerii de investigații și cei de urmarire penala ai Poliției de Frontiera, in comun cu reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), investigheaza o schema de inmatriculare și vanzare a autoturismelor, introduse ilegal in țara.

- Activitatea ilegala a unui grup infracțional specializat in trafic ilicit de droguri, constituit din șase membri, cu varstele cuprinse intre 22 și 42 de ani a fost deconspirata de catre oamenii legii.

- Un barbat in varsta de 38 ani, anunțat in cautare pentru trafic de persoane in scop de exploatare prin cerșetorie, a fost arestat pentru 30 de zile, informeaza centrul de presa al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS).

- Doi barbați au fost reținuți de oamenii legii pentru pastrarea și instrainarea ilegala a drogurilor. Indivizii, cu varstele de 41 și 47 de ani, au fost reținuți, unul in trafic, iar altul la domiciliu.

- Politia chineza a destructurat o retea de falsificatori de bani si a confiscat o suma record de bancnote contrafacute in valoare de 422 milioane de yuani (55 de milioane de euro), a anuntat vineri agentia de stiri Xinhua, relateaza AFP.

- Amenzi record date de oamenii legii din Teleorman de la declanșarea starii de urgența. Potrivit reprezentanților Centrului de Comunicare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Teleorman ”de la decretarea starii de urgența și pana in prezent, pentru nerespectarea prevederilor legale, polițiștii…