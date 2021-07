Polițiștii au reținut, luni, un barbat care deținea 2 kilograme de substante psihoactive. Acestea, in valoare de peste 1.000.000 de lei, urmau sa fie vandute in București și Iași. Potrivit Poliției Romane, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iasi, l-au ridicat pe barbat in București, imediat […] The post VIDEO/ Captura impresionanta de substante psihoactive. Urmau sa fie vandute in București și Iași pentru cel puțin 1 milion de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…