VIDEO Capsulele din plastic, soluția pentru restaurante găsită de un designer francez Va fi acesta modul în care o masa la restaurant va arata în viitorul apropiat? Designerul francez Cristophe Gernigon vede capsusele sale din plastic drept o varianta pentru a proteja sanatatea clienților, potrivit Fr24news.



Acesta susține ca, spre deosebire de alte modele existente pe piața, ale sale sunt și foarte șic.



&"Unele din modelele pe care le-am vazut par a fi din închisoare. Și nu ma tenteaza sa merg sa manânc în camera pentru vizite din închisoare. M-am gândit sa facem experiența mai fermecatoare, draguța, mai poetica&", a declarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 198 de noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internați 203 de pacienți. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 9.800 de persoane. Alte 39.614 de persoane…

- Inca doi romani infectati cu noul coronavirus au murit in Marea Britanie, iar numarul deceselor cetatenilor romani din afara tarii, din cauza COVID-19, este 102, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, 2.809 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati…

- Pana astazi, 10 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 15.362 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.051 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost…

- Ziua Tatalui 2020 este sarbatorita duminica, 10 mai. Ziua Tatalui este celebrata, in Romania, in mod oficial, in cel de-al doilea weekend al lunii mai.Romania a intrat, incepand din 2010, in randul țarilor care marcheaza Ziua Tatalui. Potrivit legii 319/2009, in prima duminica din luna mai este sarbatorita…

- Financial Times a realizat un grafic al deceselor din cauza noului coronavirus . Potrivit publicației britanice, mai multe state au trecut de varful pandemiei. Astfel, numarul maxim de decese a fost atins in SUA, Marea Britania, Spania, Italia, Franța, Germania, Brazilia, Canada, Turcia, Iran, Rusia,…

- Romanii din diaspora sunt și ei loviți de coronavirus, cateva zeci au murit, iar sute sunt bolnavi.In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 696 de cetațeni…

- PwC: Țarile afectate de coronavirus au adoptat stimulente fiscale pentru a sprijini economia, masuri care se impun si in Romania. Cele mai afectate sectoare Tarile afectate de epidemia de COVID-19 propun stimulente fiscale pentru a sprijini economia, masuri care se impun si in Romania, este de parere…

- G7 (grupul principalelor economii mondiale) va adopta „masuri concertate” pentru a limita impactul epidemiei de coronavirus (Covid-19) asupra cresterii economice, a anuntat ieri ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, transmite agentia Reuters, preluata de Agerpres. De asemenea, a precizat oficialul…