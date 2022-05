Stiri pe aceeasi tema

Președintele Volodimir Zelenski l-a numit duminica pe generalul-maior Ihor Tantsyur in funcția de comandant al Forțelor de Aparare Teritoriala ale Forțelor Armate ale Ucrainei, eliberandu-l din aceasta funcție pe Iuri Galușkin.

Spectacolul "Zapezile de altadata", o comedie romantica de Dumitru Solomon, in regia lui Alexandru Mihail, va fi prezentat in premiera la Teatrul Dramaturgilor Romani, sala "Iosif Naghiu", sambata, de la ora 19,00, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES.

Premiera noului film inspirat din franciza de jocuri video "Super Mario Bros.", o productie a companiei japoneze Nintendo si a studioului de film Universal, a fost amanata pentru aprilie 2023, relateaza EFE.

Teatrul Masca anunta premiera spectacolului O CRIMA PERFECTA (Ingerii de la Vacaresti).

O ucraineanca atee in varsta de 42 de ani, refugiata la Manastirea Varatec, s-a convertit la Ortodoxie și a fost botezata in Sambata Mare.

Seful statului senegalez Macky Sall, care este si presedinte al Uniunii Africane (UA), a discutat luni despre conflictul dintre Rusia si Ucraina cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care a afirmat ca doreste sa "faca o comunicare catre UA", a anuntat presedintele senegalez pe Twitter, transmite

China a refuzat sa furnizeze companiilor aeriene ruse componente de avioane, a declarat joi un oficial al autoritatii aviatice din Rusia, citat de agentiile ruse de presa, dupa ce Boeing si Airbus au oprit livrarea de componente, relateaza Reuters, conform AGERPRES.

Antrenorul Dan Petrescu a anuntat, marti, ca jucatorii echipei CFR Cluj si-au primit o parte din restantele financiare, conform news.ro.