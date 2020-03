Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe capre salbatice au invadat strazile pustii din Llandudno, un oras turistic aflat intr-o regiune de coasta a Tarii Galilor, dupa decretarea starii de urgenta la nivel national in Marea Britanie din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza marti PA. Unul dintre rezidenti, Andrew Stuart, a…

- Cele 1.500 de tricouri pe care a fost inscriptionat mesajul "Toti Uniti", puse in vanzare joi de clubul de fotbal Paris Saint-Germain, s-au epuizat rapid, a anuntat campioana en titre a Frantei pe contul sau oficial de Twitter. The 1,500 "Tous Unis" (All Together) PSG jerseys…

- Jucatoarea canadiana de tenis Eugenie Bouchard a notat, joi, pe Twitter, ca nu se plânge ca trebuie sa stea în casa, dar si-ar fi dorit sa aiba un iubit în aceasta perioada de izolare din cauza coronavirusului.“Nu ma plâng, dar simt ca ar fi mult mai placuta carantina…

- Michel Barnier, negociatorul UE pentru Brexit, testat pozitiv cu coronavirus. Negocierile cu Marea Britanie, anulate din cauza pandemiei Negociatorul Uniunii Europene (UE) pentru Brexit, Michel Barnier, 69 de ani, a anuntat joi ca a fost "testat pozitiv" la coronavirus, dar s-a aratat increzator…

- Neil Ferguson a elaborat un raport care arata ca strategia relaxata a Marii Britanii in lupta cu coronavirusul ar putea produce sute de mii de morți. Acum, Ferguson este in autoizolare, dupa ce a dezvoltat febra și tuse persistenta, scrie Reuters.Neil Ferguson, profesor de biologie matematica la Imperial…

- Cum s-a trezit un neamț dintr-un sat din Bavaria cu centrul geografic al UE pe pamantul sau. De ce sunt ingrijorați localnicii Pe un camp din Gadheim, un mic sat din landul german Bavaria, trei drapele, o stanca si o masa de picnic marcheaza punctul care a devenit, dupa Brexit, noul centru geografic…

China a reușit sa izoleze o tulpina a noului coronavirus și a inceput sa dezvolte un vaccin, a declarat Xu Wenbo de la Centrul pentru Prevenția și Controlul Bolilor de la Beijing, relateaza publicația People's Daily pe Twitter.