- Ienei a dat verdictul in duelul FCSB – CSA: ”Steaua e cea din Liga 1!”. Venerabilul Emeric Ienei, omul care a adus Cupa Campionilor Europeni in 1986 la București, ca antrenor al Stelei, a dat verdictul in scandalul care dureaza de patru ani. „Pentru mine, Steaua este clubul care joaca in Liga 1, face…

- Isabelle Gullden, ultimul meci la București in LC: ”O sa imi lipseasca toți fanii”. CSM București a facut un pas mare spre turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, vineri, gratie victoriei categorice cu 34-21 (19-13) reusite in fata formatiei franceze Metz Handball, in Sala Polivalenta…

- Au eliminat deținatoarea trofeului și campioana in exercițiu, Timișoara Saracens Rugbyiștii de la CSM București s-au calificat in premiera in finala, eliminand deținatoarea trofeului și campioana in exercițiu, Timișoara Saracens. "Nu e nici o pacaleala, CSM e in finala". Asta s-a auzit din vestiarul…

- Guvernul Romaniei a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru investițiile la stadioanele Steaua, Arcul de Triumf, Dinamo si Giulești-Valentin Stanescu (Rapid). Cele patru au fost declarate stadioane de interes public si de importanta nationala pentru organizarea, la București, a unor meciuri din…

- La mai putin de 3 ore dupa infrangerea Dream Team-ului de la CSM Bucuresti la SCM Craiova (21-23), in Liga Nationala de handbal feminin, si echipa masculina a clubului din Capitala a suferit o infrangere grea. Vicecampioana la masculin a pierdut cu 28-24 pe terenul echipei Potaissa Turda, intr-un…

- Atacantul echipei Paris Saint-Germain, Neymar, va fi supus unei interventii chirurgicale la sfarsitul saptamanii, in Brazilia, a anuntat, miercuri seara, site-ul gruparii franceze. "Dupa un prim tratament acordat pe parcursul a trei zile, in conformitate cu protocolul medical, clubul Paris…

- Caștigatoarea Ligii a 4-a din București va juca la barajul pentru Liga a 3-a cu invingatoarea din al patrulea eșalon din Giurgiu. Astfel, in Capitala bataia se da intre CSA Steaua, AS Tricolor și Academia Rapid. Una dintre aceste echipe ar putea intalni pe CSM Dunarea Giurgiu sau pe Argeșul Mihailești,…