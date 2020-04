Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand nu poarta "armura" de medic militar la Primiri Urgente, lt.col.dr. Catalin Boca este supereroul unei fetite cu parul balai si ochii de peruzea. Sophia a inteles ca meseria tatalui ei este aceea de a salva vieti si de a face oamenii bine atunci cand sunt bolnavi. Cand tatal ei nu este langa…

Unele produse de pe rafturi s-au scumpit cu peste 10%, in timp ce guvernul refuza sa plafoneze prețurile. Cartofii, fructele proaspete, serviciile postale si tutunul s-au scumpit cel mai mult in luna...

- Doua asociatii ale magistratilor cer deputatilor sa respinga propunerea legislativa depusa de senatorul Alina Gorghiu care prevede modificarea codurilor penale si a regimului de executare a pedepselor. Magistratii afirma ca proiectul de lege slabeste sistemul in loc sa-l intareasca, are evidente elemente…

In continuare restricțiile de circulație nu se respecta pe str. Margaretelor din Turda. Ba mai mult unii de pregatesc și de petrecere.

Mai mulți jurnaliști au inițiat o petiție privind garantarea libertații de exprimare pe perioada pandemiei de coronavirus.

Polițiștii au fost sesizați de catre un padurar din cadrul Ocolului Silvic Gherla despre faptul ca, in timp ce se afla in indeplinirea atribuțiilor de serviciu in padurea amplasata in extravilanul...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca un diplomat care iși desfașoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei in Marele Ducat al Luxemburgului a fost testat pozitiv cu COVID-19. Diplomatul a prezentat unele simptome usoare, care au disparut, iar in prezent se simte bine.Au fost dispuse…