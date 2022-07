Stiri pe aceeasi tema

Doi barbați din București au jefuit un batran imobilizat la pat. Cei doi au intrat peste batran in casa, i-au furat telefonul, dar au fost prinși de polițiștii din Capitala, iar acum risca ani mulți de inchisoare.

Un barbat in varsta de 26 de ani, acuzat ca ar fi furat in luna iunie un videoproiector in valoare de aproximativ 32.000 de lei dintr-un teatru din Sectorul, 1 a fost arestat preventiv, a informat, luni, Politia Capitalei, potrivit Agerpres.

Polițiștii din Capitala fac percheziții in București și alte 12 județe intr-un dosar in care este vizat un fond privat de pensii, iar prejudiciul ar fi de aproximativ 22 de milioane de lei. Conform surselor judiciare, banca vizata este BRD, iar acuzația este de delapidare la fondul de pensii private.

Polițiștii din Capitala fac luni 13 percheziții in București și județul Ilfov la locuințele unor persoane, la punctele de lucru ale unor firme și la un cabinet de avocatura, intr-un dosar de evaziune fiscala, fals in incrisuri și bancruta frauduloasa. Potrivit IGPR, 7 persoane vor fi duse la audieri.

Cea mai mare parte a tarii, inclusiv Capitala se afla marti, in intervalul 11:00 - 21:00, sub avertizare de vant si instabilitate atmosferica pana la ora 21:00, informeaza News.ro.

Comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au anunțat, sambata, ca au inchis restaurantul Trattoria Roma, din cartierul Drumul Taberei, din Capitala, dupa ce au gasit mizerie și insecte moarte, dar și alte nereguli. Acesta iși reia activitatea dupa rezolvarea problemelor.

Fostul ginere a lui Traian Basescu, Bogdan Ionescu, a fost depistat sub influența alcoolului la volan in timpul unui control de rutina al polițiștilor din Capitala, care a avut loc in noaptea de vineri spre sambata.

O femeie care și-a atribuit calitatea de vrajitoare, pentru a obține bani sau alte bunuri, de la persoane credule, in schimbul serviciilor oferite, a fost reținuta de polițiștii bucureșteni, dupa percheziția casei sale.