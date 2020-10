Cantareața de muzica populara Vladuța Lupau a anunțat, miercuri seara, pe o rețea de socializare, ca s-a infectat cu noul coronavirus.

"Dragii mei... vreau să vă spun că în urmă cu câteva zile am avut simptome specifice unei răceli, ca atare am luat decizia de a merge și a mă testa iar răspunsul din păcate a fost unul pozitiv. Ei bine, momentan pot să spun că fac parte dintre cei care am contractat acest virus având forme ușoare care sper să rămână așa.

