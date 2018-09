Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat duminica, in centrul Capitalei, pentru o serie de ceremonii dedicate Zilei Imnului National al Romaniei. Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul 'M..E PSD' a fost ELIMINATA: șoferul are dosar penalCeremonia militara prilejuita de Ziua…

- Vicepresedintele PSD Paul Stanescu a declarat, sambata, la Slatina, ca social-democratii ar putea organiza un nou miting la Bucuresti, solicitandu-le membrilor sa fie pregatiti de fiecare data ”cu arma la picior”, scrie Mediafax.Stanescu a participat la Conferinta de Alegeri a Tineretului…

- Bloggerita Miriam Eugenia Soare a povestit cum e sa-ti petreci o noapte la spitalul Sf Ioan din Capitala, unde a fost tratata si Denisa Raducu. Miriam sufera de o boala considerata incurabila si a povestit experienta prin care a trecut atunci cand si-a petrecut o noapte la Spitalul Sf Ioan din Capitala.…

- Dupa ce a pierdut in turul II al alegerilor locale din Capitala, Ion Ceban, candidatul socialiștilor, a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu parinții sa-i, unde le mulțumește ca l-au invațat sa lupte, sa iete, sa iubeasca și sa piarda.