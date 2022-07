Stiri pe aceeasi tema

- O tanara susține ca a trait o umilința imensa dupa ce o insoțitoare de bord de la Southwest Airlines a criticat modul in care era imbracata, ba mai mult, i-ar fi cerut acesteia sa se acopere. Southwest este una dintre marile companii aeriene din Statele Unite și cel mai mare transportator low-cost din…

- Melodia „Running Up That Hill" interpretata de Kate Bush a ajuns, vineri, pe prima pozitie in topurile britanice. Piesa face parte din coloana sonora a sezonului 4 din „Stranger Things”, serialul de succes de la Netflix, scrie News.ro.Kate Bush reușește astfel sa bata mai multe recorduri, printre care…

- Cooper Noriega, un TikTok-er celebru din Statele Unite ale Americii, a fost gasit mort in parcarea unui mall de langa Los Angeles. Cauza morții tanarului de 19 ani nu a fost inca dezvaluita.

- Le Monde noteaza ca in ultimele zile, Ucraina a cerut insistent Statelor Unite sistemul MLRS (Multiple Launch Rocket System – „lansator de rachete multiple”) ca sa poata raspunde artileriei ruse și sa incerce stoparea avansul forțelor Moscovei. Mihailo Podoliak, consilier al președinției ucrainene,…

- Cei mai mulți oameni apeleaza la paracetamol atunci cand sufera de o durere de cap, de dinți sau pentru a reduce temperatura. Problema este ca daca este luat incorect, medicamentul ajunge sa provoace, inclusiv, insuficiența hepatica. Despre acest lucru a vorbit profesorul John Brems, de la Universitatea…

- Ministerul britanic de Externe a declarat duminica ca Rusia foloseste o fabrica de troli pentru a raspandi dezinformarea despre razboiul din Ucraina pe retelele de socializare si pentru a viza politicienii din mai multe tari, inclusiv Marea Britanie si Africa de Sud, transmite Reuters. Marea Britanie…

- Honda Motor intenționeaza sa construiasca milioane de vehicule electrice pana in 2030 folosind trei noi platforme dedicate, dintre care una va fi dezvoltata in comun cu partenerul american General Motors Co, a declarat un director executiv de top al producatorului auto japonez, noteaza Reuters. Shinji…