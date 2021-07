Stiri pe aceeasi tema

- Cineasta franceza Julia Ducournau, realizatoarea peliculei „Titane”, a primit trofeul Palme d'Or la cea de-a 74-a editie a Festivalului de film de la Cannes. Este a doua femeie din istoria festivalului care primeste prestigiosul trofeu.

- Juriul Saptamanii Criticii, una dintre sectiunile paralele din cadrul Festivalului de la Cannes, a decernat miercuri Marele Premiu filmului egiptean ”Feathers”, in regia lui Omar El Zohairi, informeaza AFP. Filmul spune povestea unei femei ”devotata trup si suflet sotului si copiilor sai’‘ si care,…

- Top modelul Bella Hadid este nelipsita de pe covorul rosu la actuala editie a Festivalului de la Cannes, unde a fost invitata la mai multe proiectii de film, iar aparitiile sale au starnit mereu senzatie, relateaza EFE. Foto: (c) SEBASTIEN NOGIER/EPA Cu prilejul prezentarii filmului "Tre Piani", aflat…

- Regizorul spaniol Pedro Almodovar i-a inmanat miercuri seara actritei americane Jodie Foster trofeul Palme d'Or onorific, pentru "stralucitul parcurs artistic si personalitatea sa unica", relateaza EFE. A fost unul dintre secretele bine pastrate ale acestei editii, desi prezenta lui Almodovar la…

- Filmarile de la "Annette", lungmetrajul care a deschis marti cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film de la Cannes si care concureaza pentru castigarea trofeului Palme d'Or, au fost marcate de exigentele "uneori pur si simplu imposibile" ale regizorului sau, cineastul francez Leos Carax, au…

- Cinci femei si trei barbati, de pe cinci continente, fac parte din juriul international al Festivalului de Film de la Cannes 2021, prezidat de cineastul Spike Lee. Juriul va analiza cele 24 de filme selectate in competitia celei de-a 74-a editii a festivalului, care va avea loc intre 6 si 17 iulie,…

- Regizorul italian Marco Bellocchio va fi recompensat cu un Palme d' Or onorific la viitoarea editie a Festivalului de la Cannes, care se va desfasura in perioada 6 - 17 iulie, au anuntat marti organizatorii citati de EFE. Regizorul, in varsta de 81 de ani, va participa la gala de inaugurare…

- Lungmetraje regizate de cineasti precum Asghar Farhadi, Wes Anderson, Sean Penn si Nanni Moretti au fost selectate in competitia celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, ce va avea loc intre 6 si 17 iulie, conform news.ro Anuntul a fost facut joi de Pierre Lescure, presedintele…