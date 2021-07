Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul francez Leos Carax a castigat sambata seara premiul pentru regie in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes gratie lungmetrajului ''Annette'', un musical creat sub forma unei opere-rock flamboaiante, cu Adam Driver si Marion Cotillard in rolurile principale,…

- Ryusuke Hamaguchi si Takamasa Oe, scenaristii peliculei japoneze ''Drive My Car'', au primit sambata seara, in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, premiul pentru scenariu, potrivit site-ului oficial al evenimentului. ''Drive My Car'',…

- Actrita norvegiana Renate Reinsve a fost recompensata sambata seara cu premiul pentru interpretare feminina in cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Actrita a fost premiata pentru interpretarea sa din filmul ''The Worst…

- Ceremonia de inchidere a celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes are loc, sambata seara, la Palais des Festivals. Trofeul Palme d’Or, cea mai importanta distinctie a festivalului, va fi acordat anul acesta de un juriu condus de cineastul american Spike Lee, arata News.ro. Editia…

- ''Unclenching the Fists'', in regia cineastei ruse Kira Kovalenko, a fost recompensat vineri seara cu premiul principal in sectiunea Un Certain Regard din cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, iar lungmetrajul "La Civil", o coproductie romano-belgiano-mexicana…

- Juriul Saptamanii Criticii, una dintre sectiunile paralele din cadrul Festivalului de la Cannes, a decernat miercuri Marele Premiu filmului egiptean ''Feathers'', in regia lui Omar El Zohairi, informeaza AFP. Filmul spune povestea unei femei ''devotate trup si suflet sotului…

