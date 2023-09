Stiri pe aceeasi tema

- Ne agațam cu ultimele puteri de vara lui 2023, ne opintim doar-doar mai prindem niște zile de vacanța, dar realitatea e una singura: am intrat pe turnanta spre alegerile din 2024. Nu mai avem cum s-o dam la intors, nici noi, electoratul, nici candidații. Avand in vedere acest lucru, trebuie spus ca…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a deplasat vineri dimineata la Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles, unde i-a vizitat pe doi dintre pompieri raniti in urma exploziilor de la Crevedia. Seful executivului a asigurat familiile ranitilor ca pompierii vor beneficia de cele mai bune ingrijiri medicale,…

- Alegerile prezidențiale se apropie cu pași repezi, iar calculele sunt in toi. Inclusiv la casele de pariuri. Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, este favorit la casele de pariuri in ce privește caștigarea alegerilor prezidențiale. Casele de pariuri ofera o cota de 2,50 ca Geoana sa castige…

- In Guatemala are loc turul doi de scrutin in alegerile prezidentiale, lupta electorala dandu-se intre doi candidati social-democrati, relateaza CNN citat de Rador.Guatemala este afectata de saracie, violenta si coruptie, situatie care determina o migratie masiva a guatemalezilor care cauta in alta…

- Premierul Marcel Ciolacu a catalogat drept „ipocrizie dezgustatoare” acțiunea lui George Simion de a scoate oamenii in strada impotriva vaccinarii obligatorii, in condițiile in care acest lucru nu este prevazut nicaieri. Șeful executivului a dat asigurari ca vaccinarea „nu va fi niciodata obligatorie”…

- Președintele AUR George Simion a declarat ca formațiunea pe care o conduce are zece variante de candidat la alegerile prezidentiale, explicand ca, din interiorul partidului, acestea ar putea fi Claudiu Tarziu, Cristian Terhes, Gheorghe Piperea, iar din afara partidului, Ioan Aurel Pop, Mircea Diaconu,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti la Berlin, ca pe teritoriul Romaniei ar trebui sa existe trupe germane permanente, din cauza razboiului din Ucraina. Seful PSD si-a exprimat speranta ca impreuna cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, se vor lua deciziile ”cat mai rapid in acest sens si in acest…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, miercuri seara, la Antena 3, ca nu se poate merge mai departe cu pensiile speciale, anunțand ca, daca va fi nevoie, va fi organizata o sesiune extraordinata a Parlamentului, in luna august, relateaza Agerpres.„Chiar daca nu va trece de Curtea Constitutionala, am…