Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PAS la funcția de primar al capitalei, Lilian Carp și-a exercitat dreptul la vot. ”Am votat pentru un oraș mai confortabil, in care proiectele care sunt implementate sa nu fie de mantuiala, ca la prima ploaie sa nu fie scoase in evidența neajunsurile. Am votat pentru un oraș in care sa avem…

- Primarul de Condrița, Andrei Donica, a caștigat procesul in judecata impotriva Comisiei Electorale Centrale. „CEC, obligata sa ma inregistreze și in calitate de candidat pentru funcția de primar general al municipiului Chișinau, pe langa cea de primar de Condrița”, a scris Donica, pe pagina sa de Facebook.

- Marina Carnaț a fost una dintre primele persoane care a aflat ca tatal sau, Ștefan Uratu, va candida la funcția de primar general al municipiului Chișinau, din partea formațiunii pe care o reprezinta, „Voința Poporului”. In cadrul interviului „Cunoaște-ți candidatul” , pentru UNIMEDIA, Ștefan Uratu…

- Electorala 2023 Candidatul Partidului Social Democrat European pentru funcția de primar al Capitalei, Vadim Branzaniuc, da asigurari ca, in urmatorii patru ani, va implementa in Chișinau un plan amplu de regenerare urbana, care prevede reabilitarea intregului fond locativ din oraș. In total, pentru…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova s-a lansat oficial in campania electorala pentru alegerile locale din 5 noiembrie. In parcul Valea Morilor din capitala, candidatul PSRM la funcția de primar al municipiului Chișinau, Adrian Albu a prezentat o lista de promisiuni electorale. Acesta a promis…

- Reprezentanții a trei formațiuni politice au venit astazi la Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinau sa se inregistreze in cursa pentru șefia capitalei. Dupa tragerea la sorți, lui Dragoș Galbur, de la Partidul Național Moldovenesc, i-a fost atribuit numarul 17 in buletinul…

- Partidul Liga Orașelor și Comunelor (LOC), a anunțat, astazi, ca și-a retras susținerea pentru Mihail Bagas la funcția de primar general al mun. Chișinau, ultimul fiind arestat pentru 30 de zile in dosarul finanțarii din partea lui Ilan Șor. Mai mult, formațiunea declara ca o va acționa in judecata…

- Fostul socialist Vasile Bolea se vrea primar de Chișinau. Partidul Renaștere l-a inaintat in lupta pentru șefia capitalei. In cadrul unei conferințe de presa lidera formațiunii Natalia Parasca a menționat ca aceasta candidatura a fost susținuta unanim de Biroul Politic, organul de conducere al partidului.