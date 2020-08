Stiri pe aceeasi tema

- Filmare incendiara din sediul PNL Craiova. Candidatul PNL la Primaria Craiova, Nicolae Giugea, promite ajutoare sociale din bani publici, romilor care i-au promis ca il voteaza, dar care se plang ca nu au pensii din cauza ca nu au muncit.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul…

- Razboiul electoral de la Giroc acopera de fapt o frație a afacerilor imobiliare ilegale, care in ultimii ani, au adus profituri uriașe. Din peisaj nu lipsește gruparea de crima organizata condusa de liderul interlop Lucian Boncu. In urma unuia dintre aceste ”tunuri” imobiliare, Dan Vartosu, candidatul…

- Neculai Onțanu nu mai este candidatul PSD pentru primaria Sectorului 2, au declarat surse din partid pentru Digi24.ro. Decizia vine la doar o saptamana de la anunțarea candidaturii sale. La sectorul 2, PSD l-ar putea avea candidat pe liberalul Dan Cristian Popescu, dupa ce actualul vicerprimar nu a…

- Candidatul PNL la Sectorul 6, Ciprian Ciucu, a venit cu mai multe acuzatii la adresa primarului Gabriel Mutu, despre care spune ca acesta a mobilizat pensionarii care au facut scandal la conferinta de presa a liberalilor. „Abject stilul de a face politica a unui derbedeu ajuns primar. Ma refer la Gabriel…

- Actualul sef al statului a obtinut 43,7- din voturi, dupa numararea sufragiilor din 99,78- de sectii de votare, a anuntat luni PKW. In al doilea tur de scrutin el se va confrunta cu primarul liberal al Varsoviei, Rafal Trzaskowski, plasat pe pozitia a doua, cu 30,3- din sufragii, conform aceleiasi numaratori.…

- Ștefan Stoica: „Genul acesta de presiune nu este de natura sa creasca increderea participanților la negocieri, ci pare a fi facuta pentru a sabota discuțiile“. Liberalii propun un sondaj de opinie in urma caruia sa fie desemnat candidatul comun, care poate invinge PSD Șeful PNL Dolj, Ștefan Stoica,…

- In apropierea alegerilor locale, tema unitații Dreptei revine in actualitate. PNL, USR și PLUS au avut oficial prima intalnire pentru un candidat comun la Primaria Craiova. USR a facut primul pas, anunțand ca iși retrage candidatul, cerand, in schimb, celorlalte doua partide sa desemneze un candidat…

- Seful PNL Craiova, senatorul Mario Ovidiu Oprea, a simtit nevoia sa anunte ca Nicolae Giugea, candidatul liberalilor la primaria municipiului, beneficiaza de sustinere ”totala” din partea organizatiei de partid. Declaratia politica a fost facuta de Oprea in cadrul conferintei de presa organizate vineri,…