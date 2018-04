Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Petrea, știrista de la Pro TV, este din nou insarcinata cu al treilea copil. Ea trece prin cele mai frumoase momente din viața ei, mai ales ca iși dorea foarte mult sa aiba o familie cu trei copii. „Al treilea copil este pe drum, sunt insarcinata in cinci luni. Suntem foarte fericiți și nerabdatori…

- Adela Popescu, prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro Tv, cantareața și actrița de succes formeaza, de mai mulți ani un cuplu alaturi de Radu Valcan. Cei doi au deja un copil, insa mereu au declarat ca iși doresc sa-i aduca micuțului Alexandru inca un frațior sau o surioara pe lume.

- Prezentatoarea tv a vrut sa impartaseasca vestea cu toata lumea si a publicat pe blogul personal o ecografie a bebelusului. Ea va avea un baietel, dar si ca anul acesta va face nunta. "Finalul anului m-a surprins indragostita lulea si – cel mai important! – iubita. …ahh, era sa uit si „umpic" gravida. Da!…

- Oana Roman a vorbit in emisiunea pe care o prezinta pe viva.ro, "Oana Punct Roman" , despre sarcina Adelinei Pestritu, momentul in care a decis sa o faca, incurajand-o sa nu nasca prin cezariana, sa aleaga natural, asta in cazul in care o sa poata.

- Adelina Pestritu a facut marele anunț! Bruneta este insarcinata și va deveni mamica. Aceasta anuntat pe contul de socializare ca de ziua ei (n.r.-astazi, 2 februarie) a primit cea mai frumoasa veste. Vedeta traiește o poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Virgil.

- Adelina Pestritu si-a surprins fanii cu o veste foarte frumoasa in aceasta dimineata, vedeta a anuntat ca este insarcinata in luna a treia. Contactat de CANCAN.RO, Speak i-a transmis un mesajA fostei sale iubite si i-a urat numai de bine.

- Andreea Balan si George Burcea s-au bucurat de o frumoasa vacanta in America, in care au fost fara micuta Ella, careia i-au dus dorul. Artista a vorbit despre clipele de vis traite peste Ocean, dar si despre momentul in care si-ar dori sa devina, din nou, mamica. A

- Oana Matache, sora Deliei, a vorbit in cadrul emisiunii "Rai Da' Buni" despre cum i-a fost schimbata viata de cand a devenit mamica. Proaspata mamica sustine ca are o fetita sanatoasa, mancacioasa si linistita.