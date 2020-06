VIDEO / Când scapă şoferii de calvarul drumului de Cârcea Calvarul drumului de Carcea. Lucrarile de modernizare a Drumului Judetean (DJ) 652A, DN 6 – Carcea – DN 65, au demarat in primavara anului trecut si sunt inca departe de a fi finalizate. Pana acum s-a lucrat pe tronsonul din extravilanul comunei Carcea, dar starea drumului a starnit nemultumiri in randul soferilor care il tranziteaza in fiecare zi. E drept ca lucrarile de modernizare se executa sub un trafic intens, insa gropile formate pe carosabil sunt un adevarat calvar pentru soferi. Drumul de Carcea, aflat in lucru de mai bine de un an, ii pune la grea incercare pe soferi. Cu toate ca aici… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

