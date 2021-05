Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a transmis sprijinul sau ferm pentru securitatea Israelului și pentru „dreptul Israelului de a se apara”, dupa raidurile și violențele din ultimele zile in care au fost uciși oameni in Israel și in Fașia Gaza, in cadrul unei convorbiri pe care a avut-o…

- Israelul este angajat pe doua fronturi, intensificand raidurile aeriene impotriva militantilor islamisti ai Hamas din Fasia Gaza si combatand revoltele din orasele sale cu populatie mixta, iudeo-araba, transmite joi AFP. La scurt timp dupa miezul noptii de miercuri spre joi, alarmele s-au activat in…

- In cea mai grava escaladare a conflictului cu palestinienii din ultimii 7 ani, Israelul este supus unui baraj de rachete Hamas, de o intensitate fara precedent. De 48 de ore ploua cu rachete asupra orașelor din sudul și centrul țarii, unde traiesc și un sfert de milion de israelieni de origine romana.…

- Organizatia islamista Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza, a semnalat, miercuri seara, ca este dispusa la semnarea unui armistitiu cu Israelul, informeaza agentia Reuters s...

- Poliția a impus carantina de noapte incepand cu ora 20:00 in orașul Lod, localitate aflata la circa 15 kilometri sud-est de Tel Aviv, dupa ultimele confruntari violente dintre israelieni și palestinieni, informeaza Associated Press. Restricțiilese aplica atat persoanelor care vin in oraș cat șilocuitorilor,…

- Escaladarea militara dintre Hamas și Israel continua miercuri dimineața cu noi lovituri israeliene asupra Fașiei Gaza, dupa o ploaie de rachete lansate de mișcarea islamista catre mai multe orașe israeliene, inclusiv metropola Tel Aviv. In total, peste 1.000 de rachete au fost lansate de grupurile armate…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat miercuri ca lanseaza peste 200 de rachete spre teritoriul israelian ca raspuns la atacurile israeliene asupra unei cladiri din centrul enclavei palestiniene, informeaza AFP.

- Hamas a declarat ca a lansat 137 de rachete în „cinci minute” marți dupa-amiaza catre Israel, lansarile simultane fiind menite sa împiedice scutul antiracheta „Domul de Fier” al Israelului. Potrivit imaginilor spectaculoase postate de ambasada Israelului în…