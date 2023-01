Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cel care s-a opus intrarii Romaniei in Schengen, anunța ca vizita pe care o face luni in Bulgaria, unde inspecteaza frontiera cu Turcia, este „dedicata luptei comune impotriva migrației ilegale”. Austria va sprijini solicitarea de 2 miliarde de euro adresata de Bulgaria Comisiei Europene pentru a consolida securitatea frontierelor, a declarat […] The post VIDEO. Cancelarul Austriei ne ignora. A inspectat frontiera Bulgariei din elicopter appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .