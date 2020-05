Stiri pe aceeasi tema

- Guvernanții canadieni au decis sa ia masuri radicale, dupa masacrul petrecut in urma cu aproape doua saptamani, atunci cand 22 de persoane au fost ucise. Evenimentul s-a petrecut in Nova Scotia, acolo unde un atacator deghizat in polițist a dat foc mai multor case și a ucis cu sange rece pana cand a…

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a anuntat vineri interdictia imediata a peste 1.500 de arme de asalt, la mai putin de doua saptamani de la cel mai grav masacru din istoria tarii, in care au fost ucise 22 de persoane, informeaza France Presse."Aceste arme au fost concepute doar pentru…

- Canada si Statele Unite au convenit sa-si prelungeasca - cu 30 de zile - restrictiile impuse la frontiere, in vederea unei limitari a raspandirii noului coronavirus, a anuntat in weekend premierul canadian Justin Trudeau, relateaza Reuters.

- Un suspect a fost arestat dupa un atac armat produs duminica in provincia Nova Scotia din Canada. Din primele informații, barbatul, care a impușcat mai multe persoane, era imbracat in polițist, relateaza BBC .

- Guvernul din Quebec a anuntat miercuri anularea Campionatelor Mondiale de patinaj artistic, prevazute intre 16 si 22 martie la Montreal, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. "Campionatele Mondiale de patinaj artistic prevazute la Montreal, saptamana viitoare, sunt anulate",…