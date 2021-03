Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu se alatura campaniei Ministerului Mediului "Vinerea Verde - Stop! Azi, mașina sta pe loc" și spune ca nu este o noutate sa mearga pe jos: "Daca ninge, imi iau o geaca".

- Ministerul Mediului lanseaza o campanie civica ”Vinerea Verde” in efortul de a reduce poluarea din marile orașe și le cere șoferilor sa iși lase mașinile acasa o data pe saptamana. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a spus ca aceasta campanie va incepe chiar de la finalul acestei saptamani și va fi…

- Ministerul Mediului lanseaza o campanie civica ”Vinerea Verde” in efortul de a reduce poluarea din marile orașe și nu numai. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul in care va pica Guvernul Cițu Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a explicat ca aceasta campanie va incepe chiar…

- Consilierul municipal Radu Țoanca de la PSD susține ca in data de 15 ianuarie, Bogdan Nanu, pe atunci director adjunct al companiei de termoficare, ar fi achiziționat o mașina pentru companie in condițiile in care Colterm se confrunta cu grave probleme financiare. La finalul ședinței Consiliului Local…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca Guvernul a adoptat, in sedinta de vinerea trecuta, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021, buget care ramane in „parametrii initiali”. ”Am aprobat Legea bugetului de stat pe 2021. Am aprobat Legea plafoanelor, a unor indicatori specificati in cadrul fiscal…

- Premierul Florin Cițu a declarat, luni, in cadrul unei conferințe de presa, ca vaccinarea impotriva COVID-19 nu va fi obligatorie. „Este o lege care este in Parlament de trei ani de zile, nu are nicio...

- „Vaccinul nu a mai putut ajunge la aceasta ora, s-ar putea sa ajunga in timpul zilei de astazi. Ori astazi, ori maine, monitorizam situatia. Daca nu, am vorbit si cu Ministerul Apararii Nationale daca avem noi posibilitatea sa aducem aceste doze care trebuiau sa vina astazi. Oricum, sunt doze de rapel,…

- Premierul Florin Cițu, declarații la Institutul Cantacuzino Foto: gov.ro. Declarațiile premierului Florin Cîțu la sosirea primului lot de doze de vaccin împotriva COVID-19 la Institutul Cantacuzino, Centrul Național de Stocare. VIDEO. Participarea premierului Florin…