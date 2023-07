Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Maramureș a anunțat ca elibereaza adeverințe pentru beneficiarii intervențiilor in sectorul zootehnic, gestionate de APIA, respectiv pentru PD-21 Sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte, PD-22 Sprijin cuplat pentru venit – carne vita, PD-23…

- Deputatul PUSL Vlad Popescu Piedone i-a indemnat pe romani sa mearga in centrele de transfuzii din țara și sa doneze sange, un gest care poate salva vieți și care are beneficii importante și pentru sanatatea donatorilor. CITESTE SI BREAKING NEWS Guvern cu 18 ministere, negociat intre liderii…

- La data de 15 mai, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara au desfașurat o activitate preventiv-informativa la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare. Activitatea a fost desfașurata in cadrul Campaniei ”Ia ATITUDINE, spune STOP VIOLENȚEI”, organizat de catre Ministerul Educației impreuna…

- Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației, desfașoara la nivel național Campania de prevenire a faptelor de port și folosire fara drept de obiecte periculoase in unitațile de invațamant. Derulata in perioada mai-iunie, campania are scopul de a crește gradul de constientizare a riscurilor,…

- Polițiștii de la Ordine Publica au surprins ieri un tanar care consuma Cannabis pe o strada circulata din Bistrița. Acesta a incercat sa scape de droguri odata ce a vazut ca oamenii legii se apropie Ieri, polițiștii de la Ordine Publica, in timp ce se aflau in patrulare pe strada Libertații din Bistrița…

- Liceenii din Bacau participa anul acesta la activitati de prevenire a traficului si consumului de droguri, organizate de mai multe institutii cu abilitati in domeniu. Campania, numita „Drogurile – drum cu sens unic”, are rolul de a-i invata pe elevi despre efectele nocive ale consumului de substante…

- Inspectoratul de Poliție Județean Bacau desfașoara, pe parcursul anului școlar 2022 – 2023, activitați de prevenire a traficului și consumului de droguri in randul liceenilor, alaturi de reprezentanții Agenției Naționale Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacau, in cadrul…

