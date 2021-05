Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc in localitatea Barnaul, unde șoferul unui Nissan s-a trezit cu un copil de 9 ani care sare in fața mașinii, dintr-un gard viu fara sa se asigure și a fost lovita de mașina. Imaginile au fost inregistrate de camera de bord a mașinii și publicate de life.ru. Din imagini se vede […]

- CHIȘINAU, 25 mai - Sputnik. Accidentul cumplit s-a produs noaptea trecuta in apropiere de localitatea Rișcova din raionul Criuleni, informeaza Poliția. Un automobil marca Volkswagen, la volanul caruia se afla un șofer beat și fara permis de conducere, a derapat de pe carosabil și a intrat…

- Șoferul de 50 de ani, aflat la volanul automobilului, care a provocat, ieri, 13 mai, groaznicul accident de la Balți, risca ani grei de pușcarie. In acest caz, oamenii legii au pornit o cauza penala. Informația a fost confirmata de catre ofițerul de presa al Inspectoratului de Poliție Balți, Eugenia…

- O masina a fost rupta in doua, dupa un accident petrecut sambata noaptea, la peste 130 de km/h, in zona localitatii Comana din judetul Constanta. Accidentul a avut loc pe DN 38. Șoferul unui Audi a pierdut controlul volanului, masina a derapat si s-a izbit violent de un copac. Autoturismul…

- Un grav accident pe calea ferata a avut loc in aceasta dimineața in județul Vaslui. Un TIR a fost lovit de doua trenuri in interval de doar 2 minute. Din fericire, șoferul a scapat ca prin minune cu viața. Este vorba despre un accident rutier la trecerea la nivel cu calea ferata situata intre stațiile…

- Momente de coșmar surprinse pe o autostrada din Germania. Un autocar, inmatriculat in Republica Moldova și care venea din Marea Britanie, a luat foc și a fost mistuit de flacari. Nu se cunoaște cauza care a dus la declanșarea incendiului și nici numarul exact al pasagerilor, dar nu exista victime.Reprezentanții…

- Șoferul care a intrat periculos in depașirea unui camion, fara sa se asigure, pe un drum din județul Sibiu, a fost identificat și sancționat de poliție, informeaza Ora de Sibiu . El a primit o amenda de 1.160 de lei și a ramas fara permisul de conducere timp de trei luni de zile. Intamplarea a avut…

- Un accident mortal de circulație a avut loc aseara pe autostrada Arad-Timișoara. Un copil de trei ani și un barbat de 45 de ani au murit. Accidentul a fost provocat de un tanar de 29 de ani, din Arad. Acesta nu avea permis de conducere, dar a urcat la volanul unui autoturism in care se […] The post…