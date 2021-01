Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, a declarat luni, la ieșirea de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, ca a fost contactat de partide ”și din stanga și din drepta eșicherului politic” pentru ”susținerea unor formule guvernamentale sau parlamentare”, dar ca formațiunea sa ”nu va lua parte la nici…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis ar merita sa fie suspendat pentru ce a facut în ultimul an, spunând ca o astfel de varianta nu poate fi exclusa definitiv, însa în acest moment o criza politica nu e necesara."Presedintele…

- Dorin Lulea, vicepresedintele partidului Alianta pentru Unirea Romanilor, a anuntat ca propunerea AUR pentru functia de premier este Calin Georgescu, "un roman patriot"."AUR și-a prezentat din campanie propunerea de premier și nu ii vom inșela pe romani. Calin Georgescu este un roman patriot ce se ridica…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca vaccinul impotriva noului coronavirus se va face "sezonier", ca si vaccinul antigripal. El a precizat ca se va administra si o a doua doza cu rapel la 28 de zile. Citește și: Scandal intre Klaus Iohannis și Olguța Vasilescu: ‘Se incearca…

- Romania a reușit sa aiba un numar constant de cazuri de noi imbolnaviri Covid 19, un așa numit „platou”, fapt ce poate genera un optimism moderat, a afirmat vineri președintele Klaus Iohannis. In opinia sa, masurile luate de autoritați s-au dovedit a fi corecte. In privința vaccinarii populației, consider…

- Ministrul Finantelor Florin Citu a declarat ca, in cazul in care legea privind dublarea alocatiilor va fi promulgata de presedintele Klaus Iohannis atunci trebuie taiat de undeva pentru a fi luati banii necesari, dar a precizat ca nu crede ca se va ajunge in aceasta situatie.

- Mai ales in vreme de pandemie, organismul trebuie tonifiat si ajutat sa se imunizeze inainte de iarna. Putem face asta si fara sa-l indopam neaparat cu vitaminele incapsulate care abunda in farmacii si chiar hipermarketuri.

- Decretele semnate de presedintele Klaus Iohannis prin care a luat act de demisia lui Costel Alexe din functia de ministru al Mediului si l-a numit pe Mircea Fechet la acest potofoliu au fost publicate, joi, in Monitorul Oficial. Seful statului a semnat joi dimineata aceste decrete. Potrivit Administratiei…