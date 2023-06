Stiri pe aceeasi tema

- Greva CONTINUA: Sindicatele din Educație au respins și oferta Guvernului de majorare a salariilor de 650 și respectiv 230 de lei Profesorii și angajații din Educației au respins oferta propusa la Guvern, de premierul Nicolae Ciuca și de Marcel Ciolacu, liderul PSD, potrivit surselor citate de Edupedu.ro,…

- EDUPEDU: Sindicatele din Educație au respins oferta Guvernului. Greva CONTINUA Profesorii și angajații din Educației au respins oferta propusa la Guvern, de premierul Nicolae Ciuca și de Marcel Ciolacu, liderul PSD, potrivit surselor citate de Edupedu.ro. Atat cei din Federaia Sindicatelor Libere din…

- Profesorii nu se lasa seduși de niște promisiuni de „bani pe card“ și continua greva. Negocierile de miercuri seara la care au participat liderii de sindicat, pe o parte, și secretarul general al Guvernului, Marian Neacsu, nu au avut rezultatul dorit de nicio parte. Culmea, deși este o problema pe…

- Reacția ministrului Ligia Deca la greva generala anunțata in invațamant. Ce spune despre salariile profesorilor Ministrul Educației, Ligia Deca, a vorbit marți seara despre greva generala anunțata de sindicatele din invațamant, din data de 22 mai (luni). Aceasta a fost invitata la o emisiune a postului…

- Situația școlilor din Romania a ajuns in atenția publicului, dupa ce mai multe incidente revoltatoare au avut loc in urma cu cateva saptamani. Ulterior, Ligia Deca, ministrul Educației, a luat cateva masuri pentru siguranța elevilor, dar a propus și cateva reguli importante. Una dintre acestea este…

- Vouchere de vacanța pentru angajații din Invațamant, in urmatorii 4 ani. Suma este impozabila Profesorii și angajații din invațamant vor primi vouchere de vacanța in urmatorii 4 ani, iar suma propusa pentru a fi primita in contul anului 2023 este de 1.450 de lei, identica cu cea primita anul trecut.…

- Supraveghere video permanenta, in salile de clasa. Ce spune ministrul Educației despre propunere Una dintre masurile propuse de sindicatele profesorilor este supravegherea video permanenta in sali de clasa, dar și pe holurile și in curtea unitaților de invațamant. Ministrul Educației, Ligia Deca, susține…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat joi ca in analiza Guvernului intra doua proiecte de legi care vor schimba fundamental, in bine, sistemul de invatamant din Romania. Avem datoria si responsabilitatea de a oferi tarii noastre o generatie de tineri educati. Ea a precizat ca pachetul legilor…