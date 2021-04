Șase caini special dresați sa depisteze persoanele infectate cu Covid-19 au recunoscut in proporție de 100% probele cu SARS-CoV-2, in cadrul unui proiect pilot de cercetare realizat de Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara și Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu. „Primii pasi au fost deja facuti in luna septembrie 2020, la […] The post VIDEO Caini dresați sa depisteze virusul SARS-CoV-2. Au recunoscut 100% din probe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .