Stiri pe aceeasi tema

- Un caine fara stapan, cazut intr-o cisterna ingropata in pamant intr-o fosta statie ITP din Galati, in care se aflau combustibil si ulei, a fost salvat in ultima clipa de doi tineri, care au reusit, cu ajutorul unei improvizatii, sa il scoata la suprafata si sa il preda Asociatiei "Help Labus".

- Un caine a fost la un pas de moarte cand a cazut intr-o cisterna cu benzina și ulei, ingropata in pamant. Doi tineri din Galați au intervenit pentru salvarea lui. Operațiunea a fost una dificila și a durat doua ore.

- Astazi, 22 iunie a.c., un nou nascut de numai 3 zile a fost salvat datorita interventiei rapide si eficiente a elicopterului SMURD din Galati.Bebelusul, aflat in stare grava si diagnosticat cu afectiuni pulmonare, a necesitat transferul de urgenta de la Tecuci la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii…

- In dupa-amiaza zilei de astazi, un echipaj de pompieri de la Detașamentul Campulung a fost solicitat sa intervina pentru salvarea unui cațel cazut intr-o groapa cu adancimea de aproximativ trei metri. Citește și: Rasturnare de situatie in cazul delapidarii de la Protoieria Campulung: prejudiciul adus…

- Un caine, rasa ciobanesc german, s-a confruntat cu o situație infricoșatoare, din care doar o minune a facut sa scape cu viața. Patrupedul a cazut de pe o stanca, de la 90 de metri inalțime, insa a fost salvat, cu un elicopter al Garzii de Coasta.

- UPDATE – Fetita de patru ani din municipiul Galati care a ajuns, marti, in stare grava la spital, dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia, a decedat in ciuda eforturilor medicilor de a o salva, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, IPJ…

- Dupa aproape 3 ore de eforturi, salvatorii montani au reușit sa scoata „victima” din prapastie și au predat-o cu bine stapanilor.Este in desfașurare o alta intervenție pentru salvarea unei victime care a suferit o fractura de membru inferior pe Creasta Bucșoiu.Un echipaj aero și altul terestru se deplaseaza…

- Doi tineri din judetul Galati au fost retinuti de politisti, dupa ce au agresat un alt barbat intr-un cazinou din orasul Targu Bujor, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, din cercetari s-a stabilit ca in cursul noptii de 17…