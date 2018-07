Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de cai sunt torturati la traditionalele targuri de „Sf. Marina” desfasurate in comunele argesene Berevoesti si Mihaesti. Amenzile nu-i mai sperie pe proprietarii care-si inhama animalele la carute cu rotile blocate sau le pun sa traga busteni grei dupa care le bat cu biciul.

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica Argeș și cei ai Secției de Poliție Rurala Schitu – Golești au acționat in perioada 14 – 15 iulie, in targul anual ”Sf. Marina” de pe raza comunei Berevoesti, in vederea prevenirii si combaterii sustragerilor de animale, precum și a respectarii normelor…

- Doi taximetriști din Timișoara au fost batuți de o gașca de tineri in urma unui accident rutier. Colegii lor s-au mobilizat, la fel și jandarmii, și agresorii au fost reținuți. Unul din taximetriști a fost lovit destul de serios, cu o bata in moalele capului. Conflictul a inceput in cartierul Ronat,…

- Vanzarea voucherelor de vacanta este ilegala, iar amenzile ajung la 27.000 lei, a anuntat miercuri ministrul Turismului, Bogdan Trif, care a subliniat ca autoritatile iau in calcul inlocuirea acestor tichete, de anul viitor. ”In ceea ce priveste faptul ca ele sunt vandute pe OLX, sunt prevazute sanctiuni…

- Perioada in care o serie de amenzi, precum cele de circulație, vor putea fi achitate la jumatate din valoarea lor va fi extinsa de la 48 de ore la 15 zile lucratoare, potrivit unui proiect de lege.