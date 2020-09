Stiri pe aceeasi tema

- Alte 522 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate, joi, in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 8 cazuri sunt de import (Turcia-2, Ucraina-1, Austria-1, Franța-1, Germania-1, Irlanda-1, SUA-1).

- Alte 362 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 19 in Transnistria. Numarul total de cazuri in Transnistria- 1604. Din numarul total de cazuri, 6 sint de import ( Turcia-1, Ucraina-1, Franța-1, Marea Britanie-3 ). Bilanțul persoanelor infectate…

- Politia din Buzau a amendat doua echipe de fotbal din Divizia D pentru organizarea unui meci amical, la Ramnicu Sarat, contrar prevederilor legale in vigoare pe durata starii de alerta. Este vorba despre CSM Ramnicu Sarat si Gloria Vadu Pasii, care au fost sanctionate cu cate 5.000 de lei.

- Originara din Ramnicu Sarat judetul Buzau , prof. Ana Maria Claudia Haranita a intrat in invatamantul constantean in anul 2013, dupa absolvirea Facultatii de litere a Universitatii "Ovidius" din Constanta si a unui doctorat pe tema literaturii romane ndash; "Arhitectura universului melancolico decadent…

- Romatsa a publicat lista zborurilor interzise pâna la data de 17 iulie, ca urmare a prelungirii starii de alerta, dar si a celor din care este înca permisa repatrierea sezonierilor români. Astfel, potrivit ultimului anunt, sunt prelungite restrictiile de zbor cu înca 30 de…

- Au fost prelungite restrictiile de zbor cu inca 30 de zile pentru noua state: Belgia, Franta, Iran, Italia, Marea Britanie, Tarile de Jos, Spania, Statele Unite și Turcia. Romatsa a publicat azi lista zborurilor interzise pana pe 17 iulie, dar și condițiile in care pot fi operate zborurile pentru repatrierea…

- Astfel, potrivit ultimului anunt, sunt prelungite restrictiile de zbor cu inca 30 de zile pentru noua state: Belgia, Franta, Iran, Italia, Marea Britanie, Tarile de Jos, Spania, SUA, Turcia. In ce priveste repatrierea sezonierilor romani sau transportul acestora catre locurile de munca din strainatate,…

- O noua etapa de relaxare a restricțiilor din 15 iunie include și destinațiile de vacanța in strainatate. In timp ce președintele a anunțat ca tari precum Italia, Franța, Belgia și Olanda nu sunt pe lista zonelor in care vom putea calatori, hotelierii din Grecia și Turcia