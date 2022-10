Stiri pe aceeasi tema

- O campanie de strangere de fonduri in Cehia a adunat suficienti bani pentru a cumpara un tanc modern de lupta T-72 Avenger pentru Ucraina, informeaza DPA. Organizatorii campaniei au anuntat ca, intr-o luna, campania a strans 30 de milioane de coroane (1,2 milioane de euro), suficient pentru achiziția…

- Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o…

- Colonelul Artem Bardin Igorevici, comandantul militar al orașului Berdiansk, numit de Rusia, a murit intr-un spital din cauza ranilor pe care le-a suferit in urma unui atac cu bomba in mașina sa de catre ucraineni. O explozie a unui vehicul cu bomba in Ucraina l-a ucis pe unul dintre cei mai importanți…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, da asigurari ca Putin nu intentioneaza sa foloseasca arme nucleare in Ucraina. „Scopul principal al armelor nucleare rusești este acela de a descuraja un atac nuclear. Utilizarea acestuia este limitata la circumstanțe extraordinare care sunt definite in documentele…

- Sistemul lansator de rachete multiple MARS II donat de Germania a ajuns in Ucraina. Anunțul a fost facut de ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov. Intr-un mesaj in care a salutat venirea in Ucraina a celui de-al treilea frate din familia „Long Hand” (o aparenta referința la celelalte lansatoare…

- Eurovision Song Contest va avea loc anul viitor in Marea Britanie, anunta BBC. Organizatorii concursului au decis ca evenimentul nu poate avea loc in tara castigatoare, Ucraina, din cauza razboiului care continua dupa invazia Rusiei. Marea Britanie s-a clasat pe locul al doilea la concursul din acest…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a ajuns cunoscuta dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata, duminica, in Rusia, relateaza The Guardian. Nu a fost facuta nicio declaratie oficiala cu privire la motivele arestarii ei, dar…