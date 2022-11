Autoritatile din China au decis miercuri sa plaseze in lockdown zona din jurul celei mai mari fabrici de telefoane iPhone din lume, dupa fuga unor angajati ingrijorati in urma descoperirii unui focar de COVID-19, conform AFP. Complexul industrial, care include trei fabrici si totalizeaza aproximativ 350.000 de persoane, asambleaza circa 80% din totalul telefoanelor iPhone […] The post VIDEO. Ca sa scape de carantina Covid 19, angajații celei mai mari fabrici de telefoane iPhone din lume fug sarind gardul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…