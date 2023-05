VIDEO. Ca-n vestul sălbatic: Un pasager a spart geamul unui tramvai ca să își facă „aer condiționat” Un oradean a decis sa sparga geamul unui tramvai pentru a-și face aer condiționat. Fiindu-i cald, un pasager s-a suparat și a luat un ciocanel de siguranța din tramvai și a lovit pana a spart unul dintre geamuri. Momentul in care barbatul vandalizeaza tramvaiul a fost surprins de o camera de supraveghere, iar imaginile au […] The post VIDEO. Ca-n vestul salbatic: Un pasager a spart geamul unui tramvai ca sa iși faca „aer condiționat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

