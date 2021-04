Stiri pe aceeasi tema

- CHISINAU, 19 apr - Sputnik. Președintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, va vorbi pe data de 22 aprilie la summitul liderilor in probleme climatice, care va avea loc in regim de videoconferința, a comunicat serviciul de presa al Kremlinului. „Putin va prezenta abordarile Rusiei in contextul…

- Formatul contactului Președintelui rus, Vladimir Putin, cu Președintele francez, Emmanuel Macron, și cancelarul german, Angela Merkel, este in proces de examinare, urmind sa fie stabilit mai tirziu. Potrivit tass.ru, acest lucru a fost anunțat marți de Purtatorul de cuvint al liderului rus Dmitri Peskov.…

- Președintele rus Vladimir Putin a ironizat, joi, comentariile lui Joe Biden, care l-a numit „ucigaș” cu o zi inainte, oferindu-i in același timp președintelui SUA sa participe la o intrevedere live, prin videoconferința, in zilele urmatoare. In timp ce relațiile dintre Washington și Moscova s-au deteriorat…

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au pledat luni, in cursul unei discutii telefonice, pentru "o stransa cooperare bilaterala si multilaterala" in fata pandemiei de COVID-19 si a schimbarilor climatice, potrivit unui comunicat al vicepresedintiei…

- Ținuta lui Bernie Sanders de la inaugurarea președintelui Biden este criticata acum foarte aspru intr-un material de opinie publicat de San Francisco Chronicle. Metaforic vorbind, acum faima manușilor lui Bernie Sanders capata o turnura negativa, iar senatorul de Vermont e facut KO! O profesoara de…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si seful diplomatiei europene Josep Borrell au discutat joi despre cum sa 'repare' relatiile dintre Washington si Bruxelles dupa venirea la Casa Alba a presedintelui Joe Biden, transmite AFP. Josep Borrell si Antony Blinken au subliniat ca dupa plecarea…

- Noul presedinte american, Joe Biden, doreste prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice NEW START incheiat intre SUA si Rusia, care expira la inceputul lui februarie, a anuntat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de AFP.In paralel, președintele…