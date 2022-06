Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, joi, o investitie de peste 127 milioane de eruo din Fondul de coeziune pentru a rezolva problemele de aprovizionare cu apa prin dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau.

- Doua cutremure, dintre care unul cu magnitudinea de 3,5 grade, au avut loc, luni dimineața, in Romania. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cel mai recent seism s-a produs la ora 3.29, in județul Buzau. Cutremurul a avut magnitudinea 3,5 pe Richter și a avut…

- Nicușor Dan (52 de ani), primarul Municipiului București, a anunțat ca Arena Naționala, cel mai mare stadion al țarii, a generat venituri de 3,2 milioane de lei (echivalentul a aproximativ 647.000 euro) in acest an. Din fotbal, principalul chiriaș este FCSB, dar marea parte a sumei respective provine…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, in cadrul unei vizite la Buzau, ca Romania are o creștere economica buna, ținand cont de impactul razboiului din Ucraina. Președintele PSD a mai spus ca datoria publica a crescut peste 50% pentru ca au fost luate imprumuturile din PNRR. „Este și normal…

- In 1989, in Romania functionau 33 de fabrici de zahar, dar astazi mai funcționeaza trei. In curand vor ramane insa doar doua fabrici, cele deținute de grupul austriac Agrana la Roman și Buzau, dupa ce francezii de la grupul Tereos și-au anunțat intenția de a inchide fabrica de la Luduș, județul Mureș.…

- Programul „Rabla 2”: Cand va fi lansat și cați bani vor primi proprietarii mașinilor mai vechi de 15 ani Programul „Rabla 2”: Cand va fi lansat și cați bani vor primi proprietarii mașinilor mai vechi de 15 ani Emil Boc, presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, a anuntat, luni, 11 aprilie, ca…

- Circa 27% din centralele termice pe gaz din gospodariile din Romania sunt mai vechi de zece ani, potrivit rezultatelor unor sondaje realizate de E.ON anul trecut, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, marti, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Veste buna pentru zeci de mii de buzoieni si nu numai pentru ei. Dupa doi ani de pauza, in care nu s-a putut tine din cauza pandemiei de Covid-19, targul Dragaica va fi organizat, din nou, la Buzau, in luna iunie a acestui an.