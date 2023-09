(VIDEO) Butelie de gaz aruncată în aer. Doi morți, unul era polițist! Un politist a fost ucis miercuri seara in Ungaria si alti cativa raniti de un nebun care a aruncat in aer o butelie de gaz inainte de a muri, a informat presa, scrie AFP, potrivit Agerpres. Politia si pompierii nu au confirmat imediat imprejurarile acestei tragedii petrecute in orasul Esztergom, la aproximativ 40 de kilometri nord de Budapesta, la frontiera cu Slovacia. Potrivit site-ului de stiri Index, ofiteri din brigada antiterorista au fost trimisi la domiciliul barbatului care ameninta ca va detona o bomba. Potrivit primelor elemente, acesta a dat apoi foc casei sale si a explodat o butelie… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

