Vasile Vermeșan, noul primar din Galații Bistriței a fost prezent in studioul Bistrițeanul Live, povestind despre drumul care l-a purtat spre funcția de primar, dar și despre proiectele pe care vrea sa le puna in aplicare in comuna. Vasile Vermeșan a fost viceprimar vreme de aproape trei ani și jumatate, pana in decembrie 2019. A renunțat la funcție și s-a intors in mediul privat pentru o vreme. Dupa alegerile din toamna lui 2020 a revenit in administrație publica, cucerind fotoliul de primar in Galații Bistriței. Vasile Vermeșan a explicat ca va continua munca administrativa a fostului primar…