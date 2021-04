Stiri pe aceeasi tema

- Egiptul a reprezentat, ca destinatie turistica, vedeta Targului de Turism online datorita preturilor, a declarat pentru AGERPRES, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, care a precizat insa ca majoritatea rezervarilor au fost facute pentru perioada imediat…

- Egiptul a reprezentat, ca destinatie turistica, vedeta Targului de Turism online datorita preturilor, a declarat pentru AGERPRES, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, care a precizat insa ca majoritatea rezervarilor au fost facute pentru perioada imediat…

- Egiptul a reprezentat, ca destinatie turistica, vedeta Targului de Turism online datorita preturilor, a declarat pentru AGERPRES, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, care a precizat insa ca majoritatea rezervarilor au fost facute pentru perioada imediat…

- "Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) inainteaza protestul sau oficial catre Ambasada Statelor Unite Mexicane in Romania, pentru abuzurile la care sunt supusi turistii romani – cetateni ai Uniunii Europene - de catre autoritatile mexicane, fiindu-le refuzata intrarea in tara atat pe aeroportul…

- Agentiile de turism solicita efectuarea unui test COVID-19 la intoarcerea in tara, ca alternativa la carantina de 14 zile Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) solicita ca alternativa efectuarea unui test COVID-19 la intoarcerea in tara, in locul carantinarii de 14 zile, deoarece acest aspect…

- "In contextul actual, pozitiv pentru tara noastra, al scaderii numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus, agentiile de turism se confrunta in continuare cu o situatie care le afecteaza activitatea. Tarile in care calatoresc turistii romani in acest moment, putine de altfel, se afla pe lista…

- "In contextul actual, pozitiv pentru tara noastra, al scaderii numarului de cazuri de infectari cu noul coronavirus, agentiile de turism se confrunta in continuare cu o situatie care le afecteaza activitatea. Tarile in care calatoresc turistii romani in acest moment, putine de altfel, se afla pe lista…

- NET (Reteaua pentru Sectorul Privat European in Turism) cere autoritatilor europene sa inlocuiasca perioada de carantina cu testarea mai eficienta a celor care se intorc in propriile tari. Activitatea agentiilor de turism din Romania a fost grav afectata in anul 2020 datorita restrictiilor…