Stiri pe aceeasi tema

- Bulgarii ies duminica la urne pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in care sunt chemati sa decida intre seful de stat in exercitiu, Rumen Radev, si rectorul Universitatii din Sofia, Anastas Gherdjikov, relateaza dpa, potrivit Agerpres. La primul tur, acum o saptamana, generalul in rezerva…

- Bulgarii ies duminica la urne pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale, în care sunt chemati sa decida între seful de stat în exercitiu, Rumen Radev, si rectorul Universitatii din Sofia, Anastas Gherdjikov, relateaza dpa, preluata de Agerpres.La primul tur, acum o saptamâna,…

- Șeful diplomației ucrainene l-a convocat, vineri, pe ambasadorul Bulgariei pentru explicații, dupa ce președintele țarii, Rumen Radev, a declarat intr-o dezbatere electorala ca peninsula Crimeea aparține Rusiei dupa anexarea din 2014, relateaza Reuters.

- Al treilea scrutin parlamentar organizat in ultimul an are loc duminica in țara de la sud de Dunare, iar partidele politice sunt aproape nevoite sa reușeasca de data aceasta sa formeze un nou guvern, pentru a livra reformele dorite de populație, intr-un moment in care țara se confrunta și-așa cu probleme…

- Bulgaria are duminica a treia runda de alegeri parlamentare din acest an, care se desfasoara in acelasi timp cu scrutinul prezidential, favoritul celui din urma fiind presedintele in exercitiu, Rumen Radev, al carui principal adversar va fi rectorul Universitatii din Sofia, Anastas Gerdzikov, in…

- Bulgaria este in prezent lider in clasamentul global al deceselor cauzate de COVID-19 pe cap de locuitor cu doua saptamani inainte de a organiza alegeri anticipate pentru a treia oara in acest an, care urmeaza sa aiba loc pe 14 noiembrie, scrie Euronews. „In fiecare zi, Bulgaria pierde echivalentul…

- Aproximativ 1.000 de mineri si muncitori de la cea mai mare termocentrala pe baza de carbune din Bulgaria au marsaluit miercuri pe strazile din Sofia pentru a-si proteja locurile de munca si a cere Guvernului sa sprijine industria miniera, transmite Reuters. Protestarii au cerut Cabinetului…

- Guvernul interimar al Bulgariei intentioneaza sa acorde un ajutor financiar de pana la 650 milioane leva (390 milioane de dolari) pentru a ajuta companiile sa faca fata cresterii preturilor electricitatii, a anuntat premierul interimar Stefan Ianev, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Autoritatile…