VIDEO Bulgaria: Manifestații anti-corupție au marcat Ziua Independenței Aproximativ 10.000 de manifestanți s-au adunat marți, la Sofia, de Ziua Independenței Bulgariei, pentru a cere &"independența fața de mafie&" și pentru a cere demisia guvernului pe care îl acuza de legaturi cu oligarhia, relateaza AFP.

Manifestarile anti-guvernamentale au adunat, de asemenea, mii de protestatari în mai multe orașe din provincie. În Veliko Tarnovo (centru), centrul sarbatorilor, discursul președintelui parlamentului Tsveta Karayantcheva a fost însoțit de strigate de &"Demisie!&", a anunțat postul de radio public.

&"Demisia!&", &"Mafia&" au scandat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chairman of the National Liberal Party (PNL), Prime Minister Ludovic Orban declared on Thursday evening, in Mangalia, at the launch of the party's candidates in Constanta County for the local elections on September 27, that they have the mission to put a stop to the 20 years in which the county has…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a obținut miercuri sprijinul Parlamentului pentru lansarea proiectului sau controversat de rescriere a Constituției, în ciuda protestelor și a confruntarilor dintre oponenții proiectului și poliție care au facut 45 de raniți la Sofia, relateaza AFP. A fost…

- Mii de bulgari au protestat miercuri in fata parlamentului de la Sofia, cerand demisia premierului Boiko Borisov, pe care il acuza ca este paravanul corupției din țara. Intre manifestanți și forțele de ordine au avut loc ciocniri, soldate cu raniți in ambele tabere, dar și cu arestari. Protestul este…

- Seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, a anuntat ca demisioneaza din functie in cadrul unei conferinte de presa. Vasilescu a facut anuntul la finalul unei conferinte de presa in care s-a vorbit despre cea mai mare captura de hasis din istoria Politiei Romane. „In ultimul timp, am constatat un atac…

- Ministrul bulgar al Justitiei, Danail Kirilov, a demisionat miercuri, în contextul protestelor fata de eforturile insuficiente în combaterea coruptiei, relateaza agentia de presa Reuters citata de Mediafax. Premierul Boiko Borisov, supus presiunilor pentru a demisiona si el, se gândeste…

- There are sixteen registered bids for mayor of the Bucharest Sector 2 in the elections due on September 27, with the seekers of local office including law experts, mathematicians, journalists, sociologists, company managers, psychologists, engineers, drivers, reserve officers, programmers, coaches,…

- Peste 18.000 de bulgari au manifestat a opta zi la rand, la Sofia, cerand demisia Guvernului pe care-l acuza de coruptie si de legaturi cu oligarhia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Manifestantii, majoritatea tineri, au blocat joi, timp de sapte ore, circulatia in centrul capitalei. Batand…

- Doi polițiști și un protestatar au fost raniți marți la Sofia, în timp ce protestatarii care cer demisia guvernului încercau sa intre în cladirea Parlamentului, a spus poliția, potrivit AFP."Polițiștii care încearca sa salveze un tânar care a fost lovit de…