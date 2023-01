Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, cu ocazia sarbatoririi zilei Unirii Principatelor Romane, sahistii din Vrancea au marcat momentul cu toata responsabilitatea. In cadrul manifestarilor dedicate aniversarii Unirii Principatelor Romane de la 24 Ianuarie 1859, sahistii care se pregatesc la CSM Focsani 2007 au disputat…

- Mii de focșaneni au petrecut noaptea dintre ani in Piața Unirii. Au cantat și au dansat alaturi de Ștefan Banica Jr., care a facut un spectacol de zile mari. Artistul i-a incantat pe focșaneni atat cu melodiile noi cat și cu cele devenite deja șlagare. Tradițiile au ajuns pe scena din Focșani aduse…

- Ziua Nationala a Romaniei este un moment inalțator și emoționant pentru fiecare roman, o zi in care conștientizam mai mult decat oricand faptul ca romanii au reușit sa duca la infaptuire cele mai inalte idealuri și sa treaca peste cele mai grele momente ale istoriei fiind uniți. Astazi, in Piața Unirii…

- Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca , in zona Dumbraveni a avut loc o coliziune intre doua trenuri de marfa ce transportau cereale. Conform apelului, in urma coliziunii a deraiat un vagon ce transporta cereale. La fața locului intervin polițiștii de la transporturi feroviare Focșani și I.S.U. Vrancea.…

- 35 elevi ai Școlii Postliceale Sanitare „Vasile Alecsandri” Focșani, calificarile AMF și AMG, insoțiți de profesorii coordonatori Codrescu Claudia și Savin Mihaela au participat la acțiunea umanitara „Viața intr-o picatura” campanie de donare de sange organizata de Școala Postliceala Sanitara „Vasile…

- Cristi Valentin Misaila, primarul municipiului Focșani, a anunțat ca va candida la funcția de prim-vicepreședinte al PSD Vrancea, in cadrul Conferinței Județene a PSD Vrancea, care va avea loc astazi. „Am decis sa candidez pentru poziția de prim-vicepreședinte al PSD Vrancea și am convingerea ca o echipa…