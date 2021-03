Apa Nova a transmis ca avaria a fost sezizata in jurul orei 13:00, echipele operaționale fiind prezente in zona in 15 minute. ”In data de 12.03.2021, in jurul orelor 13:00, Apa Nova a sesizat, prin sistemul de control și monitorizare a distribuției apei, o avarie in zona Bulevardul Ferdinand – intersecția cu Șoseaua Pantelimon, sector 2.Din cauza apei acumulate in carosabil, circulația tramvaielor și troleibuzelor in zona Bulevardului Ferdinand a fost oprita temporar pana la izolarea avariei și indepartarea apei acumulate pe carosabil. Pe durata lucrarii de reparație, circulația troleibuzelor…